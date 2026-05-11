Asunción Vila Cotelo

(Asunción de Gorín) (Viuda de Manuel Gorín Gorín Gorín)

Falleció anteayer, a los 96 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a la seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cambre (Malpica de Bergantiños). Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B, nº 31 (Malpica).

Cambre (Malpica de Bergantiños), 11 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños