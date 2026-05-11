Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Mª Periscal Ponte

Falleció el día 9 de mayo, a los 84 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia.Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará hoy lunes, día 11 de mayo, a las cinco de la tarde, en la iglesia Santa María de Bértoa (Carballo). A continuación recibirá sepultura, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Bértoa (Carballo), 11 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio