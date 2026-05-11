José Mª Periscal Ponte

Falleció el día 9 de mayo, a los 84 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia.Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará hoy lunes, día 11 de mayo, a las cinco de la tarde, en la iglesia Santa María de Bértoa (Carballo). A continuación recibirá sepultura, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Bértoa (Carballo), 11 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio