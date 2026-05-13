Luis Vázquez Souto

(Vecino del lugar de Calvos, Rus)

Falleció a los 93 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy con salida del tanatorio a las siete menos cuarto de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de San José de Alborín. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva.

Rus (Carballo), 13 de mayo 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Santa Marta