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Diario de Ferrol

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Luis Vázquez Souto

(Vecino del lugar de Calvos, Rus) 

Falleció a los 93 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy con salida del tanatorio a las siete menos cuarto de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de San José de Alborín. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva.

Rus (Carballo), 13 de mayo 2026.  Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Santa Marta