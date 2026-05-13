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Diario de Ferrol

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Manuela Ramas Becerra

(Vecina de Outeiro - Monzo) 

Falleció el día 11 de mayo, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles. La salida de Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Monzo. Tanatorio San Xulián de Tordoia: Túmulo nº 1.

Monto (Trazo), 13 de mayo de 2026.  Funeraria San Xulián