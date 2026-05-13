Manuela Ramas Becerra
(Vecina de Outeiro - Monzo)
Falleció el día 11 de mayo, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles. La salida de Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Monzo. Tanatorio San Xulián de Tordoia: Túmulo nº 1.
Monto (Trazo), 13 de mayo de 2026. Funeraria San Xulián