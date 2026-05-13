María Jacinta Montes Varela

Falleció anteayer, a los 95 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales de Santa María de Erboedo (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2.

Erboredo (A Laracha), 13 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños