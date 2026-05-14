Celestino Louzán Trillo
(Casa de Andújar de Senande)
Falleció el día 13 de mayo de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy jueves, día 14, a las seis y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ciprián de Vilastose. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3.
Vilastose (Muxía), 14 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños