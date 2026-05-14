José Iglesias Fernández

(Vecino de Xaviña – Coristanco)

Falleció en el día de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy jueves a las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santo Tomé de Xaviña. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Xaviña (Coristanco), 14 de mayo de 2026 Funeraria Santa Marta - Virxe Milagrosa