Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Elvira Cardezo Lema

(Viuda de Manuel Cambón Souto) 

Falleció el día 13 de mayo, a los 82 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy viernes, día 15 a las cuatro y media de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santiago de Traba de Laxe. A continuación recibirá sepultura en el Cementerio Parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Laxe, sala nº:1

Laxe, 15 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio