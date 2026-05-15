Elvira Cardezo Lema

(Viuda de Manuel Cambón Souto)

Falleció el día 13 de mayo, a los 82 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy viernes, día 15 a las cuatro y media de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santiago de Traba de Laxe. A continuación recibirá sepultura en el Cementerio Parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Laxe, sala nº:1

Laxe, 15 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio