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Diario de Ferrol

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Manuel Cives Velo

(Vecino de Rabadeira – Coristanco) (Fontanería Cives) 

Falleció el día 15, a los 64 años, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Mañana domingo a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de S. Mamed de Seavia. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Seavia (Coristanco), 16 de mayo de 2026.  Funeraria Santa Marta-Virxe Milagrosa