Manuel Cives Velo

(Vecino de Rabadeira – Coristanco) (Fontanería Cives)

Falleció el día 15, a los 64 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Mañana domingo a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de S. Mamed de Seavia. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Seavia (Coristanco), 16 de mayo de 2026. Funeraria Santa Marta-Virxe Milagrosa