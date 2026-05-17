 José Abelleira Blanco

(Pepe da Palma - Músico y fundador Orquesta La Palma y Orquesta Nova Palma)

Falleció el día 16 de mayo de 2026 a los 92 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo día 17, a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio.Celebración de la palabra en la iglesia de San Marcos de Corcubión y sepelio a continuación en el cementerio de dicha villa. Funeral martes día 19 a las 20:00 horas. Tanatorio A Xunqueira - Velador Nº 4. O Son, Nº68 - Telf. 981746030.

Corcubión, 17 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños