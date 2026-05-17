 María Josefa Rey Rey

(Viuda de Alfonso García García)

Falleció anteayer, a los 75 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santo Tomé de Monteagudo, Arteixo. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 2. C/Gándara - A Laracha.Tlfno.981605858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Monteagudo - Arteixo, 17 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños