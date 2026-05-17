  María Suárez Lorenzo

(Viuda de Manuel Riveiro de Castro)

Falleció anteayer, a los 70 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la Iglesia parroquial de San Martiño de Lestón. Incineración a continuación en la intimidad familiar. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 3. C/Gándara, nº 1 - A Laracha.Tlfno.981605858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Lestón - A Laracha, 17 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños