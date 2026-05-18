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Diario de Ferrol

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 Eusebio Fernando Areas Fandiño

(Ardeiro de Canosa - Viudo de Aurita Alvarellos Díaz)

Falleció el día 17 de mayo de 2026 a los 96 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes día 18, a las tres y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Lires. Tanatorio A Xunqueira - Velador N.º 2. C/ O Son, Nº 68 - Telf. 981746030.

Canosa - Lires - Cee, 18 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños