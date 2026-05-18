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Diario de Ferrol

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 Magdalena Paz Canedo

(Viuda de Manuel Gómez Eiroa)

Falleció anteayer, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales de Santa María de Torás, A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 1. C/Gándara - A Laracha.Tlfno.981605858.

Torás - A Laracha, 18 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños