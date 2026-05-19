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Diario de Ferrol

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Ramón Gesto Gesto

(Viudo de Carmen Mato Rama) (Vecino de Valenza de Abaixo) 

Falleció en el día de ayer, a los 91 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy martes a las ocho de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de S. Pedro de Valenza. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3. Pésames: www.gruposantamarta.es.

Valenza (Coristanco), 19 de mayo de 2026.  Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta