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Diario de Ferrol

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  Dolores Santabaya Louro

(Viuda de José do Grelo)

Falleció el día 19 de mayo de 2026, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, miércoles día 20, a las ocho menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Brens y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 2. O Son, nº68 - Tel. 981 746 030.

Brens (Cee), 20 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños