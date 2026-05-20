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Diario de Ferrol

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Domingo Rodríguez Vigo

Falleció el día 19 de mayo de 2026, a los 81años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, día 20, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Ameixenda, y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha villa. Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 4.

Ameixenda, 20 de mayo 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños