Jesús Mallo Reigia

(Vecino del lugar de Aldemunde)

Falleció a los 88 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María Magdalena de Aldemunde. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (A Silva).

Aldemunde (Carballo), 20 de mayo de 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta