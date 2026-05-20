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Diario de Ferrol

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Jesús Mallo Reigia

(Vecino del lugar de Aldemunde) 

Falleció a los 88 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María Magdalena de Aldemunde. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (A Silva).

Aldemunde (Carballo), 20 de mayo de 2026.  Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta