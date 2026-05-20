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Diario de Ferrol

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Manuel Pérez Rodríguez

(Ramallal) 

Falleció ayer, a los 92 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Vilaño, A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Vilaño (A Laracha), 20 de mayo de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños