Manuel Pérez Rodríguez

(Ramallal)

Falleció ayer, a los 92 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Vilaño, A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Vilaño (A Laracha), 20 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños