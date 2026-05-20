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Diario de Ferrol

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María Esther Casal Rodríguez

Falleció anteayer, a los 73 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, al cementerio parroquial de Malpica. Funeral a continuación, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Malpica. Nota: la conducción del tanatorio al cementerio será a marcha lenta. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3.

Malpica de Bergantiños, 20 de mayo de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños