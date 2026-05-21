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Diario de Ferrol

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 Celsa Guiance Ríos

(Viuda de Jesús Remuiñán Marrozos)

Falleció ayer, a los 97 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, nº 62 – Carballo. Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Entrecruces (Carballo), 21 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños