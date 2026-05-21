 Josefa Lista Varela

(Fina, viuda de José Riotorto Mallo)

Falleció ayer, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Román de Cabovilaño, A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 4. C/Gándara - A Laracha.Tel. 981 605 858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cabovilaño (A Laracha), 21 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños