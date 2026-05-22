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Diario de Ferrol

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  David Pena Antelo

(Natural de Cereo – Coristanco)

Falleció el día 20 del corriente a los 39 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. “Gracias por acompañarnos en este momento tan difícil; vuestra presencia y apoyo, significan mucho para nosotros”. ROGAMOS una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Cereo. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco sala nº 3.

Cereo (Coristanco), 22 de mayo de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta