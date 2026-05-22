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Diario de Ferrol

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 Manuel Lado Insua

(Manolo do Rosiño)

Falleció el día 21 de mayo de 2026, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, viernes día 22, a las cinco menos cuarto de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Sardiñeiro. Tanatorio A Xunqueira, velador nº 4. O Son nº 68.

Cee, 22 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños