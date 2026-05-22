 María Costa Pérez

(Viuda de Jesús Martínez Fernández)

Falleció anteayer, a los 86 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Eleuterio de Tella (Ponteceso). Tanatorio Ponteceso: Velador nº 3.

Tella (Ponteceso), 22 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños