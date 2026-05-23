José Fariña Rama

(José do Fariñeiro)

Falleció el día 21 de mayo, a los 88 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy sábado, día 23 a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial San Pelayo de Cundíns (Cabana de Bergantiños). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.

Cundíns (Cabana de Bergantiños), 23 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio