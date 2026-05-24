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Diario de Ferrol

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José Manuel Pombo Brandón

Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, domingo día 24, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 8. Avd. Finisterre, nº 62 – Carballo. Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 24 de mayo de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños