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Diario de Ferrol

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José Rodríguez García

Vecino del lugar de Campos de Bolón, Sofán, falleció a los 70 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy domingo con salida del tanatorio a las siete y cuarto de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias.

Sofán (Carballo), 24 de mayo de 2026.  Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta