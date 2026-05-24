José Rodríguez García

Vecino del lugar de Campos de Bolón, Sofán, falleció a los 70 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy domingo con salida del tanatorio a las siete y cuarto de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias.

Sofán (Carballo), 24 de mayo de 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta