María Álvarez Pombo

(Viuda Servando García Suárez, vecina de Mira)

Falleció en el día de ayer, a los 87 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Mañana domingo día 24 a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de S. Mamed de Seavia. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Seavia (Coristanco), 24 de mayo de 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta