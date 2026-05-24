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Diario de Ferrol

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María Álvarez Pombo

(Viuda Servando García Suárez, vecina de Mira) 

Falleció en el día de ayer, a los 87 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Mañana domingo día 24 a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de S. Mamed de Seavia. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Seavia (Coristanco), 24 de mayo de 2026.  Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta