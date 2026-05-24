María Isabel Bastón Lois

(Viuda de Alfredo Vila Fariña)

Falleció ayer, a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy domingo con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y Cementerio parroquiales de San Esteban de Buño. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. Finisterre, nº 62 – Carballo – Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Buño (Malpica de Bergantiños), 24 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños