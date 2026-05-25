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Diario de Ferrol

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Aurea Rodríguez Varela

Falleció ayer, a los 82 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy lunes con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cambre- Malpica. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 – Carballo – Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cambre (Malpica), 25 de mayo de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños