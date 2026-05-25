Manuel Rodríguez Veiga

(Cancela)

Falleció ayer, a los 89 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde al cementerio parroquial de Malpica. Funeral a las siete de la tarde, en la Iglesia parroquial de San Julian de Malpica. Nota: La conducción del tanatorio al cementerio será lenta. Tanatorio de Malpica: Velador nº 2. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Malpica de Bergantiños, 25 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños