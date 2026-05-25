Mercedes Pose Suárez

(Mercedes de Pontellan, viuda de José María García Varela)

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, al cementerio parroquial de Malpica. Funeral a continuación, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Malpica. Nota: La conducción del tanatorio al cementerio será a marcha lenta. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B, nº 31- Malpica - Tel. 981 720 923.

Malpica de Bergantiños, 25 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños