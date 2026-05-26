Agustín Méndez Varela

Falleció el día 25 de mayo, a los 86 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy martes, día 26 de mayo, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Valenza. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Valenza (Coristanco), 26 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio