José Ramón García Costa
(Viudo de María Isabel Méndez Blanco) (Vecino de Tella - A Trabe)
Falleció en el día de ayer a los 67 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy martes, a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquial de Tella. Capilla ardiente: Tanatorio Ponteceso (Grupo Bergantiños).
Tella (Ponteceso), 26 de mayo de 2026. Funeraria Virxe Milagrosa