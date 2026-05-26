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Diario de Ferrol

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José Ramón García Costa

(Viudo de María Isabel Méndez Blanco) (Vecino de Tella - A Trabe) 

Falleció en el día de ayer a los 67 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy martes, a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquial de Tella. Capilla ardiente: Tanatorio Ponteceso (Grupo Bergantiños).

Tella (Ponteceso), 26 de mayo de 2026. Funeraria Virxe Milagrosa