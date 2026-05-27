  Carmen Míguez Boo

(Viuda de Antonio Ferro Míguez)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles. La salida del Tanatorio San Xulián de Gonzar se efectuará a las siete menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Gonzar. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Gonzar: Túmulo nº 1.

Gonzar (O Pino), 27 de mayo de 2026 Funeraria San Xulián