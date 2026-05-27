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Diario de Ferrol

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 Sindo Eiris Pombo

(Viudo de María Dolores Cancela Señaris)

Falleció anteayer, a los 92 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P.| 

Su familia.RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo.Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3

Carballo, 27 de mayo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños