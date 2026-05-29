María del Carmen Casás Caamaño

Falleció ayer, a los 77 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Miguel de Vilela (Carballo). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/Gándara, nº 1 (A Laracha).

Vilela (Carballo), 29 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños