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Diario de Ferrol

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Felipe Sieira Casais

(O Churrero) 

Falleció el día 29 de mayo de 2026, a los 72 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 30, a las seis y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Brens y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha villa. Tanatorio A Xunqueira. Velador nº 4. O Son nº 68.

Cee, 30 de mayo de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños