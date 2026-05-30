Felipe Sieira Casais

(O Churrero)

Falleció el día 29 de mayo de 2026, a los 72 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 30, a las seis y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Brens y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha villa. Tanatorio A Xunqueira. Velador nº 4. O Son nº 68.

Cee, 30 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños