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Diario de Ferrol

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Josefa Martínez Martínez

(A Sogra da Dopazo) (Viuda de Rogelio Santos López) 

Falleció el día 29 de mayo de 2026, a los 101 años de edad, confortada con los AA.EE 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 30 a las ocho menos cuarto de la tarde salida del tanatorio.Funeral en el Santuario Nosa Señora da Xunqueira y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de Santiago de Cereixo. Tanatorio A Xunqueira - Velador Nº2

Cee, 30 de mayo de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños