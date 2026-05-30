Josefa Martínez Martínez

(A Sogra da Dopazo) (Viuda de Rogelio Santos López)

Falleció el día 29 de mayo de 2026, a los 101 años de edad, confortada con los AA.EE

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 30 a las ocho menos cuarto de la tarde salida del tanatorio.Funeral en el Santuario Nosa Señora da Xunqueira y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de Santiago de Cereixo. Tanatorio A Xunqueira - Velador Nº2

Cee, 30 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños