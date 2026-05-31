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Diario de Ferrol

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José Loureiro Castro

(Che de Lisa) (Viudo de Claudina Suárez García) 

Falleció ayer, a los 95 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo (Carballo). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Verdillo (Carballo), 31 de mayo de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños