José Loureiro Castro

(Che de Lisa) (Viudo de Claudina Suárez García)

Falleció ayer, a los 95 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo (Carballo). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Verdillo (Carballo), 31 de mayo de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños