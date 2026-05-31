José Martínez Pallas

(Vecino de A Pena - Montemaior)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy domingo. La salida del tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la Capilla y Cementerio Parroquiales de Santa Margarita de Montemaior. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo nº 1.

Montemaior (Laracha), 31 de mayo de 2026. Funeraria San Xulián