Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Martínez Pallas

(Vecino de A Pena - Montemaior) 

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy domingo. La salida del tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la Capilla y Cementerio Parroquiales de Santa Margarita de Montemaior. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo nº 1.

Montemaior (Laracha), 31 de mayo de 2026.  Funeraria San Xulián