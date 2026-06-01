Dosinda Rodríguez Neiro

(Viuda de Jesús Díaz González)

Falleció anteayer, a los 81 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, lunes, con salida del tanatorio a las doce menos cuarto de la mañana. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Niveiro - Val do Dubra. Tanatorio Fraga de Rial. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Niveiro - Val do Dubra, 1 de junio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños