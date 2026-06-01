José Emilio Varela Caamaño

Falleció anteayer, a los 63 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la Iglesia de San Román de Cabovilaño y cremación a continuación en la intimidad familiar en crematorio Bergantiños de Bertoa. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 2. C/Gándara, nº 1 - A Laracha.Tlfno.981 605 858.

Cabovilaño - A Laracha, 1 de junio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños