Manuel Reyes Fariña

(Viudo de Carmen Negreira Estramil)

Falleció el día 30 de mayo, a los 95 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará lunes a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Sísamo. A continuación recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº2.

Sísamo - Carballo, 1 de junio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio