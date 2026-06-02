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Diario de Ferrol

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  Beatriz Quintáns López

(Viuda de Eugenio Lema Martínez)

Falleció el día 1 de junio de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, día 2, a las seis de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago Apóstol de Berdeogas. Casa mortuoria: Tanatorio Municipal de Dumbría. Velador nº 1.

Berdeogas (Dumbría), 2 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños