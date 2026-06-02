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Diario de Ferrol

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  Carmen González Liñares

(Muller de Benigno do Nemiñán de Risamonde)

Falleció el día 1 de junio de 2026, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, martes día 2 a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Moraime. Tanatorio de Muxía - Velador nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39. Tel. 981 746 030.

Muxía, 2 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños