  Casto Enrique Marcote Iglesias

(Casto da Queira, viudo de Carmen Senlle)

Falleció el día 1 de junio de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, martes día 2 a las siete de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Las Arenas. Tanatorio Finisterre, Velador nº 2.

Fisterra, 2 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños