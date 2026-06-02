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Diario de Ferrol

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  Felisa Bello Lois

(Viuda de Jesús Calvete Calvete)

Falleció en su casa da Castiñeira, a los 98 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral y entierro. Acto que tendrá lugar hoy martes, día 2 de junio, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquial de Santa Margarita de Montemayor; por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa (A Silva), sala nº 2.

Montemaior (Laracha), 2 de junio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta