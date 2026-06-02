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Diario de Ferrol

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  José García López

(Vecino del lugar de Cornaces - Rus)

Falleció a los 71 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de San José de Alborín. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (A Silva).

Rus (Carballo), 2 de junio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta